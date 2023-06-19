Зеленський узгодив з британським прем’єром позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері.

Лідери обговорили оборонні потреби Києва та подальшу співпрацю задля розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

“Скоординували з Ріші Сунаком позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Україні важливо отримати конкретні перспективи членства. Також обговорили кроки з реалізації Формули миру та підготовки гарантій безпеки для України”, − написав Зеленський.

Він також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, зокрема й через нарощування окупантами виробництва ракет із західних компонентів.

I had a phone call with the Prime Minister of the UK @RishiSunak.



We discussed the defense needs of 🇺🇦 and our further cooperation to expand Ukraine's capabilities on the battlefield, in particular through long-range weapons.



We coordinated our positions with @RishiSunak on… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 19, 2023

Оновлено. Як пише The Guardian з посиланням на ЗМІ, Ріші Сунак сказав Володимиру Зеленському, що очевидно, що український контрнаступ “робить хороший прогрес”.

Представник Даунінг-стріт розповів, що прем’єр “віддав належне хоробрості українських солдатів на передовій”. “Він сказав президенту Зеленському, що Сполучене Королівство твердо підтримує Україну, у той час, коли вона продовжує відбивати вторгнення російських військ”, − додав речник.

Зазначимо, обидва політики виступатимуть цього тижня на конференції в Лондоні щодо відновлення України.

Нагадаємо, Велика Британія виділить 16 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $20 млн) на допомогу Україні у зміцненні кіберзахисту.