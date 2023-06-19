Протягом минулої доби окупанти завдали 105 ударів з артилерії, авіації та РСЗВ по 22 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали дістали троє жінок.
Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, росіяни двічі били з авіації по Оріхову та Левадному, атакували з БПЛА Малинівку, завдали 9 ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Новодарівці, Новоселівці, Гуляйпільському, Кам'янському, П'ятихатках. Також ворог здійснив 92 артилерійські обстріли Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Єгорівки, Темирівки, Білогір'я, Чарівного, Степового та інших сіл.
Наразі зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів: квартир, будинків, гаражів, прибудинкових споруд. Поранення отримали троє жінок – двоє у Преображенці та одна – в Оріхові.
Цієї ночі російська армія випустила ракети по передмістю Запоріжжя. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.
Нагадаємо, протягом доби 17 червня російські війська завдали ударів по 20 містах і селах Запорізької області, а також здійснили 96 обстрілів з різних видів озброєння. Надійшло п'ять повідомлень про пошкодження будинків та автівок місцевих жителів. Під час обстрілу Оріхова поранення отримав 56-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні.