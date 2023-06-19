Протягом минулої доби окупанти завдали 105 ударів з артилерії, авіації та РСЗВ по 22 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали дістали троє жінок.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, росіяни двічі били з авіації по Оріхову та Левадному, атакували з БПЛА Малинівку, завдали 9 ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Новодарівці, Новоселівці, Гуляйпільському, Кам'янському, П'ятихатках. Також ворог здійснив 92 артилерійські обстріли Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Єгорівки, Темирівки, Білогір'я, Чарівного, Степового та інших сіл.

Фото: Юрій Малашко

Наразі зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів: квартир, будинків, гаражів, прибудинкових споруд. Поранення отримали троє жінок – двоє у Преображенці та одна – в Оріхові.

Цієї ночі російська армія випустила ракети по передмістю Запоріжжя. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Нагадаємо, протягом доби 17 червня російські війська завдали ударів по 20 містах і селах Запорізької області, а також здійснили 96 обстрілів з різних видів озброєння. Надійшло п'ять повідомлень про пошкодження будинків та автівок місцевих жителів. Під час обстрілу Оріхова поранення отримав 56-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні.