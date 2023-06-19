Оборонці знищили за добу 630 окупантів, 5 ворожих танків та гелікоптер, – Генштаб

Ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

З 24 лютого 2022 року по сьогодні російська армія втратила у війні з Україною близько 220 450 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 630 окупантів, 5 танків та вертоліт.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 989 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 735 (+6) од,

артилерійських систем – 3 865 (+18) од,

РСЗВ – 610 (+0) од,

засоби ППО ‒ 370 (+6) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 305 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 383 (+12),

крилаті ракети ‒ 1 211 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 613 (+42) од,

спеціальна техніка ‒ 526 (+4).

Нагадаємо, учора противник зосереджував основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.