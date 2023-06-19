ГоловнаСуспільствоВійна

Оборонці знищили за добу 630 окупантів, 5 ворожих танків та гелікоптер, – Генштаб

Ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Оборонці знищили за добу 630 окупантів, 5 ворожих танків та гелікоптер, – Генштаб
учора ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52 (фото ілюстративне)

З 24 лютого 2022 року по сьогодні російська армія втратила у війні з Україною близько 220 450 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 630 окупантів, 5 танків та вертоліт.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 989 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 735 (+6) од,
  • артилерійських систем – 3 865 (+18) од,
  • РСЗВ – 610 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 370 (+6) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 305 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 383 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1 211 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 613 (+42) од,
  • спеціальна техніка ‒ 526 (+4).

 

Нагадаємо, учора противник зосереджував основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies