Оборонці знищили за добу 630 окупантів, 5 ворожих танків та гелікоптер, – Генштаб

З 24 лютого 2022 року по сьогодні російська армія втратила у війні з Україною близько 220 450 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 630 окупантів, 5 танків та вертоліт.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 989 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 735 (+6) од,
- артилерійських систем – 3 865 (+18) од,
- РСЗВ – 610 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 370 (+6) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 305 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 383 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1 211 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 613 (+42) од,
- спеціальна техніка ‒ 526 (+4).
Нагадаємо, учора противник зосереджував основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.