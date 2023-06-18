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У Чорному морі зараз є підводний ракетоносій РФ, − ОК “Південь”

На бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів.

У Чорному морі зараз є підводний ракетоносій РФ, − ОК “Південь”
Фото: ОК "Південь"

У Чорному морі ворог, вчергове маневруючи наявними силами, здійснив ротацію надводного ракетоносія на підводний.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Наразі на бойовому чергуванні 7 кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений чотирма “Калібрами”.

Але надводний ракетоносій в готовності перебуває в пункті базування і може бути долучений до чергування у будь-який момент.

“Рівень ракетної загрози залишається високим. Пам'ятайте, що виявлення пусків з підводного човна ускладнений для переходу в укриття є кілька хвилин”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку на бойовому чергуванні в Чорному морі було 9 кораблів, зокрема один ракетний фрегат, споряджений 8 "калібрами".

17 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували два надводні ракетоносії.

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