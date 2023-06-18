В Одесі нагадали, що пляжі визнані непридатними для відпочинку

Йдеться про стан води у відкритих водоймах.

Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води.

Про це повідомила міська рада Одеси.

Йдеться про стан води у відкритих водоймах (море, лиман). За даними мерії, купання несе небезпеку для здоров’я населення міста. Відтепер купання людей на пляжах міста Одеси заборонене.

Це рішення ухвалили на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що в трьох пробах води, взятих в Одеському районі, виявили сальмонелу та кишкову інфекцію. Ці проби були взяті на пляжі Ланжерон, у місті Чорноморськ і 16-тій станції Великого Фонтану.

Потім влада інформувала, що в Одеській області забороняється купання в морі, а також вилов риби і морепродуктів у відкритих водоймах.