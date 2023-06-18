Росія вивела один ракетоносій у Чорне море

В Азовському морі на чергуванні є один ворожий корабель.

Станом на ранок 18 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі залишається один ракетоносій, споряджений вісьмома крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог зменшив кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Серед 9 кораблів залишився 1 ракетний фрегат, споряджений 8 "калібрами", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в Азовському морі на чергуванні є один ворожий корабель, який відстежує надводну обстановку. В ОК "Південь" наголосили, що рівень загрози ракетних ударів залишається стабільно високим.

Нагадаємо, що 17 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували два надводні ракетоносії.

16 червня Росія вивела у Чорне море сім кораблів, серед них був один ракетоносій. Загальний залп становив вісім “Калібрів”.