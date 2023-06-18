В Росії не знають, що таке Patriot і з чого він складається, – в Повітряних силах відповіли на заяву Путіна

У відповідь на заяву російського президента Володимира Путіна про нібито знищення армією РФ п’яти комплексів Patriot в Україні, у Повітряних силах припустили, що в Росії уявлення не мають про те, що таке Patriot і з чого він складається.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ну, ми говоримо про дивізіони – вони (союзники, – ред.) передали два дивізіони, які командувач Повітряних сил показав, навіть селфі зробив. Дивізіон складається з командного центру, радіолокаційної станції, тобто радара, який забезпечує інформацією про повітряні цілі, і до восьми пускових установок може бути в Patriot", – розповів Ігнат.

На його думку, Путін, можливо мав на увазі пускові установки, говорячи про п’ять "знищених".

"Може вони самі не знають, що таке Patriot і з чого він складається. І тому вони їх "нищать" щодня”, – припустив Ігнат.

Він запевнив, що “Patriot працює", і результати його роботи українці можуть побачити. Мова йде, зокрема, і про знищення шести балістичних ракет "Кинджал" 16 червня.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.

Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва і передати Україні додаткові системи.