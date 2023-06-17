У Криворізькому районі без централізованого водопостачання лишаються дві громади, ще дві – частково

Наразі у Криворізькому районі Дніпропетровської області без централізованого водопостачання лишаються дві громади, ще дві – частково.

Про це повідомляє начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

“У нашому районі без централізованого водопостачання залишилися Грушівська, Вакулівська громади повністю та частково Апостолівська та Зеленодольська. Інші громади на сьогоднішній день забезпечені централізованим водопостачанням, але все одно кожен і кожна з нас повинні максимально економити воду і бути вдячними за ту допомогу, яку надають Криворізькому району”, – йдеться в повідомленні.

Начальник Криворізької РВА запевняє, що питання забезпечення громад Криворіжжя водою на особистому контролі голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації та Офісу президента.

Нагадаємо, втратити доступ до питної води через руйнування Каховської ГЕС можуть до 800 тисяч людей. Також серед головних викликів для постраждалих від затоплення територій є забруднення ґрунтів.