“Нове дно журналістики”: МЗС України і посол відреагували на репортаж французького телеканалу з укріплень російських окупантів

“Це наруга над тими, кого вбила російська армія”.

Речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на репортаж французького телеканалу з укріплень російських окупантів.

“Репортаж TF1Info щодо того, як російські війська знищують нові міста на окупованих територіях України, є новим дном журналістики. Вони вихваляють так звану могутність російської армії. Це наруга над тими, кого ця армія вбила”, – написав Ніколенко.

Крім того, як зазначив речник МЗС, журналісти французького телеканалу відвідали окуповані території, порушуючи закони України.

.@TF1Info’s report on Russian troops to destroy more cities in occupied areas of Ukraine hits new lows of journalism. They tout the so-called might of Russia’s military. This dishonors those it has killed. Moreover, @TF1Info visited occupied territories, violating Ukraine’s laws. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 17, 2023

Зі свого боку, посол України у Франції Вадим Омельченко також відреагував на репортаж французького телеканалу.

“Цей репортаж каналу TF1 про російських солдат замовчує, хто є агресором. Це не журналістика, а пропаганда російсько-терористичної армії, яка хвалиться тим, що вбиває більше українців. Разючий контраст із солідарністю, яку ми відчуваємо тут, у Франції”, – написав він.

Ce reportage de @TF1 aux côtés des soldats russes omet qui est l’agresseur. Ce n’est pas du journalisme, mais la promotion de l'armée terroriste russe qui se vante de tuer plus d’ukrainiens.



Un contraste saisissant avec la solidarité que nous ressentons ici en France. pic.twitter.com/PfSRZNfIAq — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) June 17, 2023

Зазначимо, 15 червня на Youtube-каналі TF1 виклали репортаж з російських позицій на окупованих територіях України. При цьому у ньому не згадується, що РФ є агресором і напала на Україну. Натомість висвітлюється тема того, як російські окупанти готуються до українського контрнаступу.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомило, що двоє одеситів на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру. Один з підозрюваних – колишній оператор Одеського державного телебачення.