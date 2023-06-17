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“Нове дно журналістики”: МЗС України і посол відреагували на репортаж французького телеканалу з укріплень російських окупантів

“Це наруга над тими, кого вбила російська армія”.

“Нове дно журналістики”: МЗС України і посол відреагували на репортаж французького телеканалу з укріплень російських окупантів
Фото: скріншот відео телеканалу TF1

Речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на репортаж французького телеканалу з укріплень російських окупантів. 

“Репортаж TF1Info щодо того, як російські війська знищують нові міста на окупованих територіях України, є новим дном журналістики. Вони вихваляють так звану могутність російської армії. Це наруга над тими, кого ця армія вбила”, – написав Ніколенко. 

Крім того, як зазначив речник МЗС, журналісти французького телеканалу відвідали окуповані території, порушуючи закони України.

Зі свого боку, посол України у Франції Вадим Омельченко також відреагував на репортаж французького телеканалу.

“Цей репортаж каналу TF1 про російських солдат замовчує, хто є агресором. Це не журналістика, а пропаганда російсько-терористичної армії, яка хвалиться тим, що вбиває більше українців. Разючий контраст із солідарністю, яку ми відчуваємо тут, у Франції”, – написав він.

Зазначимо, 15 червня на Youtube-каналі TF1 виклали репортаж з російських позицій на окупованих територіях України. При цьому у ньому не згадується, що РФ є агресором і напала на Україну. Натомість висвітлюється тема того, як російські окупанти готуються до українського контрнаступу. 

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомило, що двоє одеситів на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру. Один з підозрюваних – колишній оператор Одеського державного телебачення.

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