В Україні зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів за час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Мінюст України.

“В Україні прижилося нововведення – дистанційне одруження. За даними Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостиля, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україні зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулого року Кабінет міністрів спростив процедуру одруження військовослужбовців, які захищають Україну на фронті. Відтоді вони мають можливість дистанційно зареєструвати шлюб.

Постановою № 213 "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану" передбачено, що якщо один з наречених військовослужбовець, то на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитись без його присутності.

За період з 07.03.2022 по 15.05.2023 в рамках постанови КМУ від 07.03.2022 № 213 відділами державної реєстрації актів цивільного стану України складено 3 328 таких актових записів про шлюб.

Шлюб без особистої присутності одного з наречених зареєстрували 1 700 пар.

Шлюб на підставі акту, складеного командиром (керівником) військовослужбовця зареєстрували 1 577 пар.

Шлюб на підставі акту, складеного керівником закладу охорони здоров’я уклала 51 пара.

Найбільше актових записів про шлюб в рамках Постанови складено відділами державної реєстрації актів цивільного стану м. Києва (435), Дніпропетровської (325), Одеської (244); Львівської (213), Полтавської (187), Черкаської, Вінницької областей (184).

Нагадаємо, у Києві за рік повномасштабної війни одружилися 25 550 пар молодят і народилися 16 979 немовлят. Серед новонароджених – 292 двійні та чотири трійні.