У Голій Пристані критична ситуація через неможливість утилізувати трупи тварин

В окупованій росіянами Голопристанській громаді Херсонської області через неможливість утилізації трупів домашніх тварин ситуація залишається критичною для населення.

Про це повідомляє Голопристанська міська військова адміністрація.

«Вода залишається в центральній та східній частинах міста Гола Пристань, а також в береговій зоні. Відтік води дуже сповільнений… За відсутності можливості утилізації трупів домашніх тварин ситуація залишається критичною для населення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доступ до різних частин міста Гола Пристань можливий, підтопленими залишаються села Кардашинка та Кохани, де рівень води доволі ще суттєвий й не дає доступу до домоволодінь. У ці населені пункти силами жителів цих сіл, які евакуювалися, надана гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування та питної воді.

Електропостачання в підтопленій частині міста та сіл відсутнє. Зв’язок також майже відсутній, газопостачання відсутнє (окрім сіл Великої та Малої Кардашинки, в яких газопостачання відновлено).

«В тій частині міста Гола Пристань, яка не зазнала підтоплення – комунікації відновлено. В інших населених пунктах старостатів Голопристанської громади ситуація залишається без змін», – констатувала міська адміністрація.

Нагадаємо, що станом на 8:00 17 червня на річці Дніпро у створі поста "Херсон" фіксують поступове зниження рівня води - він становить 1,09 м.

Уряд на виїзному засіданні на Херсонщині ухвалив рішення виділити понад 980 млн гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки в області.