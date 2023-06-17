Проїзд по мостам вже відкрито.

Новозбудовані Василівський та Нововасилівський мости в Миколаївській області вистояли під час повені, яка була викликана підривом Каховської ГЕС.

Про це начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні, 17 червня, обстежили мостові переходи біля сіл Василівка та Нововасилівка, що майже 10 днів були під водою. Є добрі новини — мости вистояли та проїзд по ним вже відкрито. Дякую хлопцям із 36-го шляхо-відновлювального Конотопського полку за дуже якісну роботу", - повідомив Кухта.

Нагадаємо, що у Миколаївській області внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС залишаються підтопленими 35 будівель.

Станом на 8:00 17 червня на річці Дніпро у створі поста "Херсон" фіксують поступове зниження рівня води - він становить 1,09 м.