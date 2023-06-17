У Миколаївській області внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС залишаються підтопленими 35 будівель.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Телеграмі.

"Станом на 08:00 17 червня підтопленими залишаються 35 будівель, а також городи, колодязі, підвали на територіях приватних домогосподарств у Баштанському районі", - йдеться у повідомленні.

Для ліквідації наслідків у місті Снігурівка працює оперативний штаб. Створено три робочі ділянки: у селах Афанасіївка, Нововасилівка та Павлівка.

Загалом, з початку проведення робіт з села Афанасіївка рятувальниками евакуйовано 154 особи, з яких 7 дітей та з с. Нововасилівка 8 осіб.

16 червня проводились роботи по відкачуванню води в 9 населених пунктах: с. Гречанівка, с. Новософіївка, с. Михайлівка, с. Афанасівка, с. Юріївка, с. Нововасилівка, с. Галаганівка, с. Єлизаветівка, с. Веселий Кут. Відкачано 357 куб м води з 21 домоволодіння (погребів — 13, колодязів — 11, дворів — 1). Надано допомогу 80 особам. Загалом вже відкачано 1780 куб м з 109 домоволодінь.

Нагадаємо, що станом на 8:00 17 червня на річці Дніпро у створі поста "Херсон" фіксують поступове зниження рівня води - він становить 1,09 м.

Поліція виставила понад 80 спостережних постів на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі для безпеки людей у місцях, де відійшла вода та оголилися великі болотисті ділянки.