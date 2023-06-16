Поліція виставила понад 80 спостережних постів на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Правоохоронці зробили це для безпеки людей у місцях, де відійшла вода та оголилися великі болотисті ділянки.

Клименко нагадав, що доступ до цих територій наразі суворо заборонений, оскільки крім небезпеки провалитися в болото, там можуть бути й міни.

“Тому не варто гратися у “чорних археологів”. Занадто високою може бути ціна”, - зазначив Клименко.

Нагадаємо, переселенець з Херсона історик Юрій Пословський знайшов на пляжі Одеси візантійську амфору та передав її до Херсонського обласного краєзнавчого музею.