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МВС виставила понад 80 спостережних постів у постраждалих від підриву росіянами Каховської ГЕС регіонах

МВС закликає “не гратися у “чорних археологів”.

МВС виставила понад 80 спостережних постів у постраждалих від підриву росіянами Каховської ГЕС регіонах
Фото: Скріншот з відео

Поліція виставила понад 80 спостережних постів на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. 

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Правоохоронці зробили це для безпеки людей у місцях, де відійшла вода та оголилися великі болотисті ділянки. 

Клименко нагадав, що доступ до цих територій наразі суворо заборонений, оскільки крім небезпеки провалитися в болото, там можуть бути й міни. 

“Тому не варто гратися у “чорних археологів”. Занадто високою може бути ціна”, - зазначив Клименко. 

Нагадаємо, переселенець з Херсона історик Юрій Пословський знайшов на пляжі Одеси візантійську амфору та передав її до Херсонського обласного краєзнавчого музею.

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