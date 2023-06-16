Просування українського війська становить до двох кілометрів на кожному напрямку, - Маляр

Майже на усіх ділянках і напрямках, де українські підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх і поступово просуваються вперед - до двох кілометрів на кожному напрямку станом на зараз.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що на деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення українських військ.

"Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога. На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись. На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському", - розповіла Маляр.

Вона додала, що дещо знизилася. загальна інтенсивність бойових дій на Бахмутському напрямку. "Наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших сил оборони", - зауважила заступниця глави Міноборони.

На півдні українські підрозділи ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. А на Бердянському і Маріупольському ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того, українські бійці стикаються з суцільним замінуванням полів.

Нагадаємо, напередодні Ганна Маляр повідомляла про просування близько кілометра на кожному напрямку.

За її словами, з півдня на схід росіяни перемістили підрозділ десантно-штурмових військ.

Нині командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що на Бахмутському напрямку Росія зосереджує великі сили, але перевага українців - у якості, точності та мотивації.