Судитимуть адвоката, який пропонував півторамільйонний хабар посадовцям кадастру

До суду скерували справу підкупу посадовців ДП "Центр державного земельного кадастру" та Держгеокадастру. Обвинувачений - керівник приватної компанії, який також є адвокатом.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Під час досудового розслідування встановили, що зловмисник діючи в інтересах юридичної особи, запропонував представнику держпідприємства мільйон гривень хабара за вплив на відповідних посадових осіб держпідприємства та Держгеокадастру. Обвинувачений хотів, аби ті відкликали апеляційну скаргу на рішення Господарського суду.

"Відповідно до цього рішення державне підприємство зобов’язувалось сплатити фірмі-переможниці тендеру кошти за сервери для адміністрування державної публічної кадастрової системи, проте які підприємство відмовилось приймати та оплачувати, оскільки вони фактично не відповідали заявленим технічним вимогам та за вчинення інших дій", - зазначили в САП.

Після отримання оплати за обладнання керівник фірми пообіцяв передати ще близько пів мільйона гривень. Але представник державного підприємства не погодився і звернувся до компетентних органів.

Дії керівника приватної компанії кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369-2 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, ділка викрили в березні. Він хотів незаконно отримати 38 млн гривень, які були передбачені в тендері.

Торік у червні шістьом топчиновникам Держгеокадастру повідомили про підозри у справі про розкрадання земель. А навесні 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, під час яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисячі земельних ділянок. За результатом чого тоді про підозру було повідомлено двом топчиновникам.