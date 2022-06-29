Йдеться про очільників Держгеокадастру в Житомирській та Кіровоградській областях періоду 2019-2021 років.

Служба безпеки України повідомила про підозру ще шістьом топчиновникам Держгеокадастру, причетним до масштабної схеми розкрадання земель.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що кіберфахівці продовжують викривати чиновників, причетних до протиправного механізму відчуження сільськогосподарських земель державної власності. Наразі йдеться про очільників Держгеокадастру в Житомирській та Кіровоградській областях періоду 2019-2021 років.

Встановлено, що зловживаючи службовим становищем, експосадовці підписали низку наказів, які дозволили протиправно передати в приватну власність сільськогосподарські землі на загальну суму майже 6 млн гривень.

"Зокрема йдеться про 11 епізодів, коли земельні ділянки з тим самим цільовим призначенням надавалися в приватну власність одній і тій же особі по два і більше разів. А це є грубим порушенням вимог чинного законодавства і було можливим через «прогалини» в роботі «Національної кадастрової системи» та системи електронного документообігу «Докпроф»", - пояснили в СБУ.

Наразі чотирьом колишнім керівникам Держгеокадастру в Житомирській області та двом колишнім керівникам Держгеокадастру в Кіровоградській області повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, навесні 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, під час яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисячі земельних ділянок. За результатом чого тоді про підозру було повідомлено двом топчиновникам.

Документування правопорушення здійснював кібердепартамент СБУ спільно з територіальним управлінням ДБР у м. Києві за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.