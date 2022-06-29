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​Президент Індонезії Джоко Відодо відвідав Ірпінь

Він висловив сподівання, що війна закінчиться найближчим часом.

​Президент Індонезії Джоко Відодо відвідав Ірпінь
Джоко Відодо в Ірпені
Фото: Твіттер президента Індонезії

Президент Індонезії Джоко Відодо під час сьогоднішнього візиту до України відвідав місто Ірпінь.

Про це повідомляє Твіттер індонезійського президента.

Він побачив руйнування спричинені російським вторгненням.

"За мною квартири Липок у зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом із міським головою Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі бачив пошкодження будинків та інфраструктури внаслідок війни", - написав лідер Індонезії.

Джоко Відодо також висловив сподівання, що війну можна буде зупинити найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні Президент Індонезії Джоко Відодо прибув до України. Індонезія цього року приймає саміт G20, до складу якої входить і Росія. Питання присутності Путіна на заході досі не вирішено. 

Раніше голова Великої двадцятки та президент Індонезії Джоко Відодо запросив Володимира Зеленського взяти участь у наступному саміті.

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