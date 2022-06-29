Мер Києва Віталій Кличко та мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда підписали Меморандум про побратимство двох міст.

Про це Кличко повідомив у фейсбуці.

"Мадрид став першим іспанським містом-побратимом Києва. Це історична подія для наших міст і відбулася вона під час історичного саміту НАТО, який відбувається в ці дні в Мадриді. Я дякую нашим західним партнерам, нашим іспанським партнерам за підтримку України в цей критичний для неї час. І, переконаний, наша співпраця з Мадридом буде ефективною і корисною для наших столиць", – написав міський голова.

Він також зазначив, що сьогодні Мадрид приймає біженців з України, надає гуманітарну допомогу Києву та Україні.

"Обговорили ми й чимало проєктів, які плануємо спільно втілити в українській та іспанській столицях", –додав Кличко.

Нагадаємо, в травні Харків розірвав побратимські відносини з російськими містами.