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Британський мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі

Він цікавився аеродромом ДП "Антонов".

Британський мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі
Фото: Telegram Тараса Думенка

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі на Київщині.

Про це повідомив голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко у Telegram.

Він підкреслив, що Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності, а також є прибічником найжорсткіших санкцій проти РФ, її лідерів та економіки.

Фото: Telegram Тараса Думенка

"У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом з представниками Укроборонпром та ДП розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища", - повідомив Думенко.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія додав у Телеграм, що з Бренсоном обговорили проєкт будівництва нового літака після знищення росіянами "Мрії". 

"Ми вже зараз опрацьовуємо проект будівництва нового літака, який після війни поставить ще багато рекордів. Але будучи вже оновленим, на базі сучасного, цифрового обладнання, що дозволить «Мрії» стати ще сильнішою", – зазначив він.

Нагадаємо, що у перший день повномасштабного вторгнення Росії, ЗСУ не дозволили висадити в Гостомелі російський десант, це стало одним із ключових факторів успішної оборони Києва.

Пізніше новопризначений посол США Бріджит Брінк відвідала зруйнований Гостомельський аеропорт.

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