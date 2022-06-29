Моніторингова місія ООН зафіксувала вбивства цивільних у понад 30 населених пунктах України

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала вбивства цивільних осіб, включно з масовими стратами, у понад 30 населених пунктах України.

Про це свідчить підготовлена ММПЛУ доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні в контексті збройного нападу РФ, який розпочався 24 лютого 2022 року, пише Інтерфакс Україна.

"Ми серйозно занепокоєні незаконними вбивствами, включно з масовими стратами цивільних осіб у понад 30 населених пунктах у Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській областях. Ці вбивства були скоєні російськими Збройними силами, коли ці райони перебували під їхнім контролем наприкінці лютого та в березні. Лише в Бучі ми задокументували незаконні вбивства російськими збройними силами, зокрема масові страти, щонайменше 50 цивільних осіб, переважно чоловіків, але також жінок і дітей", – сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

Вона додала, що ММПЛУ занепокоєна 270 випадками свавільного затримання та насильницьких зникнень представників місцевих органів влади, журналістів, активістів громадянського суспільства та інших цивільних осіб, які приписують збройним силам Росії та пов'язаним збройним групам, серед них вісім жертв, зокрема одна жінка та семеро чоловіків, яких згодом знайдено мертвими.

"Ми також зафіксували 12 випадків насильницьких зникнень, вчинених українськими правоохоронними органами щодо осіб, підозрюваних у підтримці Збройних сил Росії та пов'язаних збройних груп", – проінформувала Богнер.

Вона зазначила, що місія отримала "жахливі повідомлення про катування та жорстоке поводження".

"Особливо шокує випадок із двома членами територіальної оборони в Херсоні, яких затримали російські збройні сили наприкінці березня, а потім закатували до смерті в будівлі обласного управління поліції в Херсоні", – сказала Богнер.

За її словами, також є докази катувань і масових страт військовополонених з боку Збройних сил України.

"Аналогічно шокують докази катувань і масових страт військовополонених з боку українських Збройних сил. Хоча влада розпочала розслідування двох серйозних інцидентів, ми не побачили прогресу у притягненні порушників до відповідальності", – зазначила Богнер.

ММПЛУ зафіксувала 17 випадків загибелі журналістів, працівників ЗМІ та блогерів унаслідок бойових дій та 14 випадків поранення журналістів. Задокументовано 41 випадок переслідування жителів Криму за дискредитацію чи заклики до перешкоджання застосуванню збройних сил Росії.

Богнер поінформувала, що ММПЛУ перевірила та підтвердила 28 випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, зокрема випадки зґвалтувань, групового зґвалтування, катувань, примушування до публічного роздягання та погроз сексуальним насильством. За її словами, вони сталися в різних районах України, зокрема в Київській, Чернігівській областях та місці тримання під вартою в РФ.

Доповідь охоплює період від 24 лютого до 15 травня. Дані ґрунтуються на інформації, отриманій у результаті 11 виїздів на місця, відвідування трьох місць тримання під вартою, 517 інтерв'ю з жертвами та свідками порушень прав людини, а також на інших джерелах інформації.

Нагадаємо, станом на 20 червня Нацполіція України задокументувала на Київщині понад три тисячі злочинів російської армії.