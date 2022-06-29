Сьогодні близько 4-ї ранку в Кременчуці при розбиранні завалів знищеного російською ракетною атакою торговельного центру постраждали двоє рятувальників.
Про це повідомляє в Telegram ДСНС України.
Зазначається, що станом на ранок 29 червня пошукові роботи тривають, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій.
Підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об'єкта.
Під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит зсунулася одна з них, внаслідок чого були травмовані двоє співробітників ДСНС. Наразі вони перебувають у лікарні.
Нагадаємо, унаслідок обстрілу ТЦ у Кременчуці загинули 18 людей (з яких одна людина померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено вісім фрагментів людських тіл.
За медичною допомогою звернулася 61 людина, з них 26 були госпіталізовані до лікарні інтенсивного лікування.