Вони перебувають у лікарні.

Сьогодні близько 4-ї ранку в Кременчуці при розбиранні завалів знищеного російською ракетною атакою торговельного центру постраждали двоє рятувальників.

Про це повідомляє в Telegram ДСНС України.

Зазначається, що станом на ранок 29 червня пошукові роботи тривають, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій.

Фото: ДСНС у Telegram

Підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об'єкта.

Фото: ДСНС у Telegram

Під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит зсунулася одна з них, внаслідок чого були травмовані двоє співробітників ДСНС. Наразі вони перебувають у лікарні.

Фото: ДСНС у Telegram

Нагадаємо, унаслідок обстрілу ТЦ у Кременчуці загинули 18 людей (з яких одна людина померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено вісім фрагментів людських тіл.

За медичною допомогою звернулася 61 людина, з них 26 були госпіталізовані до лікарні інтенсивного лікування.