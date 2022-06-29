Під час вчорашньої атаки на Дніпро постраждали семеро мирних, зокрема дитина

Від учорашнього ворожого обстрілу Дніпра постраждали семеро мирних мешканців. Серед них – шестирічний хлопчик. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Дитина травмувалася від розбитої вибухом шибки.

Двох постраждалих госпіталізували, пʼятеро лікуються вдома.

Нагадаємо, учора ворог випустив по Дніпропетровщині шість ракет. Чотири були збиті ППО. У Дніпрі зазнала руйнувань залізнична інфраструктура та промислове підприємство. Під завалами знайшли тіла двох загиблих.