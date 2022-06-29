І Захід, і Путін недооцінили Україну. Це дало нам фору – ворог не був достатньо підготованим, – Зеленський

Низькі очікування від українського спротиву не дали росіянам підготуватися настільки, щоб здійснити план із захоплення країни.

Президент Володимир Зеленський вважає, що і Захід, і Росія недооцінили Україну перед початком повномасштабного вторгнення. Це зіграло і позитивну роль – ворог не був достатньо готовим до потужного спротиву, який чинили українці.

Про це він розповів у інтерв'ю американському NBC.

"З одного боку, це, напевно, позитив. Тому що, якби знали, що я залишусь, залишиться влада, люди будуть виходити на вулиці, захищаючи голіруч свої домівки, я думаю, якби вони знали, вони б готувались до цієї війни ще більш масштабно", – вважає президент України.

Зеленський додав, що ця недооцінка дала фору – саме той час, аби бити ворога.

Щодо різних розвідувальних даних президент зазначив, що розвідникам всіх країн складно було оцінити нашу спроможність виживати.

Нагадаємо, у червні цього року президент США Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України.

"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він (Путін. – ред.) збирається перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також", – цитує президента США Bloomberg.

Зеленський відповів, що Заходу теж варто було б слухати його перед повномасштабним вторгненням, оскільки Україна багато разів закликала запровадити попереджувальні санкції.