Зеленський щодо попереджень Байдена про війну: "Було б справедливо слухати мене як українського лідера заздалегідь"

Він нагадав, що багато разів наголошував на важливості превентивних санкцій для стримування вторгнення.

Президент України прокоментував заяву про те, що він отримував попередження про війну від американського колеги і нібито відкидав їх.

В інтервʼю німецькому виданню ZDF Зеленський зазначив, що "було б справедливо, якби мене як українського лідера вислухали заздалегідь, прислухались до того, від чого ми застерігали".

"Я маю на увазі попереджувальні санкції, щоб война не почалась: презентація нашої стратегії в Чорному морі, будівництво Чорноморського флоту з країною-партнеркою. Ми пропонували, ми говорили, що Росія буде блокувати Чорне море", – нагадав глава держави.

Він додав, що українська сторона ще рік тому пропонувала ракетну програму: які засоби ППО потрібні, щоб захистити себе.

"Якби мене почули, то в України було б більше шансів зупинити вторгнення Росії, сигнали, про які ви говорити, всі були різними. Дивіться, якби все було так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, виникає питання: чому перед цим вторгненням нам не дали зброї та чому не впровадили тимчасові санкції, щоб президента Росії стримати в превентивному порядку?" – ставить собі питання президент України.

Володимир Зеленський додав: "скажімо чесно: ми до цього готувались, на початку нас ніхто не підтримував, а зараз я вдячний усім партнерам за підтримку, яку ми маємо".

Превентивні санкції, про які говорить президент, активно почали обговорюватись українською стороною в грудні, на тлі того, як росіяни почали стягувати все більше й більше техніки до наших кордонів. На зустрічі з президентами Польщі і Литви 20 грудня Зеленський заявив, що світові санкції проти Росії повинні впроваджуватися не в разі нової агресії, а превентивно. "Ми обговорювали, якщо реакція деяких європейських лідерів і Альянсу така, що, не дай Боже, Путін буде продовжувати ескалацію, наприклад, в Україну, ми потім введемо санкції. Що таке "потім"? І для кого? Хто залишиться? І для чого це потрібно?" – поставив собі питання президент.

У січні, за місяць до повномасштабного вторгнення, Зеленський все ще закликав діяти на випередження і говорив, що санкції вважаються превентивним заходом, оскільки їх можна впровадити, а потім скасувати. І в разі нового вторгнення Росії захід накладе обмежувальні заходи, але при цьому Україна вже може втратити ще більше території.

У червні цього року президент США Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України.

"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він (Путін. – ред.) збирається перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також", – цитує президента США Bloomberg.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на це відповів, що Україна розуміла, що Росія планує вторгнення і готувалася до нього – питання було в масштабах нападу.