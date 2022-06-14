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Єврокомісія ще не має рішення щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, але оголосить його 17 червня, – речник

На дебатах представники Євросоюзу тільки обмінялися думками щодо вирішення питання. 

Єврокомісія буде ухвалювати рішення щодо надання Україні, Молдові і Грузії статусу кандидата в члени Євросоюзу 17 червня. Всі повідомлення в ЗМІ, що це питання вже вирішили учора, не відповідають дійсності.

Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, цитують його російські медіа. 

"Я прочитав у новинах, що Єврокомісія вже зробила рішення учора, але це не правда. Єврокомісія не ухвалювала вчора рішень. Були загальні дебати, які дозволили членам ЄС обмінятися думками щодо цього питання та підготуватись до пʼятниці", – сказав він.

Вчора журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк повідомив, що, за результатами дебатів, Україна з Молдовою, схоже, отримають рекомендацію лише про статус кандидата з умовами, а не повноцінного кандидата в члени ЄС. 

За даними ж Politico, Єврокомісія все ж таки збирається рекомендувати повноцінне кандидатство.

Остаточне рішення про те, чи бути Україні кандидаткою на вступ до Євросоюзу, ухвалюватимуть на саміті 23-24 червня. 

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