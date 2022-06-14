Папа Римський сподівається на зустріч із Кирилом у вересні в Казахстані

Понтифік також зазначив, що не підтримує Путіна.

Папа Римський Франциск сподівається на зустріч із главою Російської православної церкви патріархом Кирилом (Гундяєвим).

Про це він повідомив у розмові з редакторами єзуїтських європейських культурних журналів, повідомляє газета La Stampa.

На запитання, чи він підтримує російського диктатора Володимира Путіна, Франциск відповів: "Ні, не підтримую, я просто проти зведення складності до розрізнення добра і зла".

Понтифік також сподівається, що зустрінеться із головою РПЦ Кирилом у вересні в Казахстані.

Папа назвав "жахливими" повідомлення про те, що РФ використовує найманців в Україні. Проте понтифік відмовився проводити різницю між "хорошим і поганим" у війні.

Нагадаємо, на початку травня Папа римський провів телефонну розмову з головою РПЦ. Понтифік розкритикував Кирила за те, що він виправдовує війну Росії проти України і закликав його "не опускатися до рівня путінського вівтарного служника".