Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСвіт

Папа Римський сподівається на зустріч із Кирилом у вересні в Казахстані

Понтифік також зазначив, що не підтримує Путіна.

Папа Римський сподівається на зустріч із Кирилом у вересні в Казахстані
Папа Франциск і Патріарх Кирило
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск сподівається на зустріч із главою Російської православної церкви патріархом Кирилом (Гундяєвим).

Про це він повідомив у розмові з редакторами єзуїтських європейських культурних журналів, повідомляє газета La Stampa.

На запитання, чи він підтримує російського диктатора Володимира Путіна, Франциск відповів: "Ні, не підтримую, я просто проти зведення складності до розрізнення добра і зла".

Понтифік також сподівається, що зустрінеться із головою РПЦ Кирилом у вересні в Казахстані.

Папа назвав "жахливими" повідомлення про те, що РФ використовує найманців в Україні. Проте понтифік відмовився проводити різницю між "хорошим і поганим" у війні.

Нагадаємо, на початку травня Папа римський провів телефонну розмову з головою РПЦ. Понтифік розкритикував Кирила за те, що він виправдовує війну Росії проти України і закликав його "не опускатися до рівня путінського вівтарного служника".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також