Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
ГоловнаСвіт

​"У чергу на смерть від російських ракет ніхто не записується": Подоляк дорікнув Гарібашвілі за слова про кандидатство в ЄС

Грузинський прем'єр раніше заявив, що першою у списку кандидатів має бути Грузія, а потім - Україна.

​"У чергу на смерть від російських ракет ніхто не записується": Подоляк дорікнув Гарібашвілі за слова про кандидатство в ЄС
Фото: скрін відео

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі про те, що першою у списку кандидатів на членство ЄС має бути Грузія, а потім  - Україна.

Подоляк наголосив, що Україна сплачує страшну ціну за вибір бути європейською демократією, а Євросоюз "платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію".

"Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет, пане Гарібашвілі. Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. Євросоюз платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за зиск. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 28 лютого, на п'ятий день повномасштабного воєнного вторгнення Росії, Україна подала заявку на вступ до ЄС. Президент Володимир Зеленський заявив, що в умовах, які склалися, сподівається на приєднання до блоку за спеціальною процедурою.

3 березня президенти Грузії та Молдови також ініціювали вступ цих країн до Євросоюзу за спеціальною процедурою.

Грузія планувала подати заявку на вступ до ЄС 2024 року, однак після того, як заявку за спецпроцедурою подала Україна, влада країни анонсувала аналогічний крок. Рішення ухвалили "з огляду на політичний контекст та нову реальність", заявив 2 березня голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.

13 червня відбулися попередні дебати Єврокомісії щодо надання трьом державам статусу кандидата у члени ЄС. За їхніми підсумками редактор Radio Free Europe  Рікард Йозвяк повідомив, що Україні та Молдові, імовірно, нададуть статус кандидата з умовами, а щодо Грузії питання залишається відкритим.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також