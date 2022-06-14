​"У чергу на смерть від російських ракет ніхто не записується": Подоляк дорікнув Гарібашвілі за слова про кандидатство в ЄС

Грузинський прем'єр раніше заявив, що першою у списку кандидатів має бути Грузія, а потім - Україна.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі про те, що першою у списку кандидатів на членство ЄС має бути Грузія, а потім - Україна.

Подоляк наголосив, що Україна сплачує страшну ціну за вибір бути європейською демократією, а Євросоюз "платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію".

"Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет, пане Гарібашвілі. Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. Євросоюз платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за зиск. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 28 лютого, на п'ятий день повномасштабного воєнного вторгнення Росії, Україна подала заявку на вступ до ЄС. Президент Володимир Зеленський заявив, що в умовах, які склалися, сподівається на приєднання до блоку за спеціальною процедурою.

3 березня президенти Грузії та Молдови також ініціювали вступ цих країн до Євросоюзу за спеціальною процедурою.

Грузія планувала подати заявку на вступ до ЄС 2024 року, однак після того, як заявку за спецпроцедурою подала Україна, влада країни анонсувала аналогічний крок. Рішення ухвалили "з огляду на політичний контекст та нову реальність", заявив 2 березня голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.

13 червня відбулися попередні дебати Єврокомісії щодо надання трьом державам статусу кандидата у члени ЄС. За їхніми підсумками редактор Radio Free Europe Рікард Йозвяк повідомив, що Україні та Молдові, імовірно, нададуть статус кандидата з умовами, а щодо Грузії питання залишається відкритим.