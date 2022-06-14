У парламенті Румунії відкрили виставку світлин загиблого документаліста і фотокореспондента Макса Левіна

У парламенті Румунії відкрили фотовиставку документаліста і фотокореспондента Макса Левіна, убитого російськими військовими на Київщині.

Про це LB повідомили у пресслужбі першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, який перебуває в Румунії з робочим візитом.

Фото: пресслужба Олександра Корнієнка

Виставка має назву "Хроніки російського вторгнення в Україну 2022: початок".

"Фотограф, який зробив ці кадри, був політичним, зокрема, парламентським фотографом, і останні кілька років фотографував війну з Росією – з 2014 року. Його звали Максим Левін і він загинув під час оборони Києва. Завдяки його праці є змога побачити жахи, які відбувалися в Україні і продовжують відбуватися", – повідомив Корнієнко.

Фото: пресслужба Олександра Корнієнка

Фото: пресслужба Олександра Корнієнка

Фото: пресслужба Корнієнка

Перший віцеспікер парламенту в межах робочих візитів, крім Румунії, відвідає також Мальту й Італію.

Нагадаємо, 1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна. Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював журналіст.

Президент Володимир Зеленський нагородив Левіна орденом "За мужність" посмертно.