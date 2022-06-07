Парламенти Молдови та Румунії проведуть спільне засідання.

Про це повідомив речник молдавського законодавчого органу Ігор Гросу на прес-конференції за підсумками зустрічі з головою палати депутатів парламенту Румунії Марчелом Чолаку, який прибув із візитом до Кишинева, пише newsmaker.md.

Він не повідомив дату засідання, але зазначив, що це станеться найближчим часом.

"Ми організуємо перше спільне засідання парламентів Румунії та Молдови. Радий повідомити, що воно відбудеться у Кишиневі. Це чіткий сигнал підтримки нинішньої влади”, – додав прессекретар.

“Румунія завжди була на боці Молдови. Я впевнений, що разом ми зможемо створювати історію наших країн”, – зазначив Гросу.

У рамках візиту Чолаку також зустрінеться з президентом Молдови Майєю Санду та прем’єр-міністром Наталією Гаврилицею. Чолаку зазначив, що має намір обговорити ситуацію в регіоні, безпеку на кордонах Молдови та можливе вирішення проблем черг вантажного транспорту на молдовсько-румунському кордоні.

Нагадаємо, 26 травня експрезидента Молдови Додона помістили під домашній арешт терміном на 30 діб. Політик проходить за чотирма кримінальними статтями, включно з державною зрадою та корупцією.

Слідчі дії проводяться в рамках так званої справи “кульок”. Вона стосується відео від 2019 року, на якому молдавський олігарх Влад Плахотнюк передав Додону пакет, у якому, ймовірно, були гроші.