Експрезидента Молдови помістили на 30 діб під домашній арешт, - ЗМІ

Екс-президента Молдови Ігоря Додона помістили під домашній арешт терміном на 30 діб, повідомляє News Maker.

Судді вирішили частково задовольнити вимогу прокурорів, які наполягали на тому, щоб Додона посадили на 30 діб до ізолятора.

У цій же справі проходить і родич Додона, який намагався проковтнути розписку, Петро Меринян. Його теж відправили під арешт на 30 діб. Їх чоловік проведе у в'язниці №13.

За інформацією видання Point.md, прокурор по боротьбі з корупцією Петру Ярмалюк заявив, що Додон мав намір залишити Молдову.

"Сьогодні Додон о 9:00 збирався виїхати за кордон. Було виявлено великі суми в іноземній валюті, що свідчить про те, що він мав намір залишити територію Республіки Молдова", - сказав прокурор.

Ярмалюк також заявив, що прокурори буду оскаржувати рішення суду й наполягати на реальному арешті Додона.

Нагадаємо, молдовська антикорупційна прокуратура висунула обвинувачення проти колишнього президента країни Ігоря Додона. Політик проходить за чотирма кримінальними статтями, включно з державною зрадою та корупцією.

24 травня прокуратура спільно зі спецслужбами прийшли до Додона з обшуками.