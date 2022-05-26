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ЄС усе ще може розглянути нафтове ембарго або ухвалити альтернативу, – мінфін Німеччини

Які саме "інші інструменти" можуть розглянути – Габек не уточнив. 

ЄС усе ще може розглянути нафтове ембарго або ухвалити альтернативу, – мінфін Німеччини
Роберт Хабек
Фото: EPA/UPG

Євросоюз усе ще може досягти згоди щодо впровадження нафтового ембарго найближчими днями або буде шукати "інші інструменти", якщо угода не буде досягнута.

Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Роберт Габек на переговорах Group of 7 у Берліні, пише Reuters

Він наголосив, що всі країни ЄС повинні зменшити свою залежність від нафти.

"Зокрема Угорщина. Якщо взяти за основу дискусію, то домовленість повинна бути можливою. Якщо включити інші питання в тему нафтового ембарго, то це буде дуже і дуже складно", – вважає міністр. 

Габек додав, що йому відомо про продовження інтенсивних обговорень. Через пʼять днів відбудеться наступне засідання Ради ЄС.

"І я думаю, що це той коридор, у якому або буде досягнуто угоди, або доведеться розглядати інші інструменти", – зазначив він. 

Нагадаємо, що ухвалення рішення про впровадження нафтового ембарго блокує Угорщина. Країна каже, що їй це обійдеться надто великою ціною. Міністр закордонних справ Петер Сіярто стверджує, що в разі відмови від постачань з Росії вартість нафти зросте на 55%. 

Шостий санкційний пакет був презентований Єврокомісією ще 4 травня, а ухвалити його не змогли досі. 

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