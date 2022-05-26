Bloomberg: азійським покупцям нафти з Росії доводиться йти на вигадки для продовження постачань

Усе менше судновласників і страхувальників готові обслуговувати вантажі з РФ.

Покупці російської нафти в Азії змушені йти на вигадки, щоб підтримувати потоки постачання. Це повʼязано з тим, що все більша кількість судновласників уникає нафти з РФ, щоб не зіткнутися з потенційними наслідками санкцій.

Замість великих танкерів для постачання нафти з російського порту Козьміно тепер використовують невеликі судна. Звідти нафту перевозять водами Йосу в Південній Кореї, де вантаж передають на супертанкери для подальшої доставки до Китаю, пише Bloomberg.

Це незвичний процес для нафти ESPO – марки сибірської нафти, що зазвичай завантажується в невеликі танкери для прямого пʼятиденного шляху до КНР. Хоч тепер час постачання та вартість плавання збільшується, суднові брокери кажуть, що нова практика набуває поширення, оскільки власники кораблів та покупці надають перевагу готовим постачанням невеликими суднами для переправлення нафти з Козьміна малими партіями.

Охочі купувати російську нафту отримують великі знижки порівняно зі світовими еталонними цінами, оскільки багато хто уникає угод з Москвою через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Для найбільших споживачів, як Китай та Індія, низька вартість нафти робить привабливим продовження постачання, попри міжнародний осуд, логістичні та фінансові перешкоди.

Судові брокери повідомили, що кількість судновласників і страхувальників, які готові обслуговувати вантажі зі сходу та заходу Росії, скорочується. Це створило логістичну проблему для виробників і покупців, оскільки вони працюють з меншим числом танкерів і повинні враховувати, як краще використовувати наявні типи суден.

На шляху до Китаю великий танкер був заповнений тільки на три чверті.

У останні тижні компанії, як Maersk, згорнули свої угоди з Росією, тоді як інші зайняли позицію вичікування, оскільки побоюються більш жорстких правил і потенційної заборони на нафту з боку ЄС.

Нагадаємо, що презентований 4 травня шостий санкційний пакет Євросоюзу проти Росії досі не ухвалений. Угорщина блокує це рішення, бо не хоче впроваджувати нафтове ембарго.

Цього тижня міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що ЄС очікує "прориву" щодо ембарго на російську нафту в найближчі дні.