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Росію можуть позбавити права голосу у ВООЗ, - Ляшко

88 країн-членів організації підтримали резолюцію України.

Росію можуть позбавити права голосу у ВООЗ, - Ляшко
Всесвітня організація охорони здоров'я
Фото: ukrinform.ua

Росію можуть позбавити членських прав і права голосу у ВООЗ, якщо вона не виконає вимог резолюції організації.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Україна вчергове почула впевнених 88 "ТАК" від справжніх друзів, які проголосували "ЗА" резолюцію, яку представила Україна на 75-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Наша резолюція закладає механізм подальшої ізоляції рф, зокрема через позбавлення членських прав та права голосу у ВООЗ у разі невиконання вимог висунутих у резолюції", - повідомив Ляшко.

Як йдеться в резолюції, ВООЗ закликала Росію негайно припинити напад і обстріли медичних закладів в Україні, забезпечити захист персоналу, повагу до хворих і поранених.

Також в організації вирішили збільшити розмір внесків кожної країни-члена у відповідний фонд. Кошти з нього скеровують для надання допомоги Україні й тим державам, які приймають українських біженців.

Нагадаємо, після вторгнення в Україні Рада Європи призупинила членство Росії.

У травні Чехія увійшла до Ради ООН із прав людини після того, як Росію виключили із Ради через військову агресію проти України.

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