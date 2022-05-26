Подробиць викрадення поки не повідомляють.

Сьогодні, 26 травня, росіяни викрали Віктора Сироту, секретаря міської ради Олешок у Херсонській області.

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук.

"Зараз ввечері мені зателефонували, сказали, що окупанти забрали секретаря міськради Віктора Сироту. Будемо сподіватися, що нічого з ним страшного не трапиться” - повідомив Рищук.

Він додав, що росіяни призначили колаборанта Георгія Журавко очільником окупаційної адміністрації. Він зібрав директорів комунальних підприємств, і роздав вказівки, як діяти під російською окупацією.

За даними Євгена Рищука, у місті суттєвої активності окупаційних підрозділів чи бойових дій немає.

Також Рищук зазначив, що працівникам КП "Побут" виплатять зарплату до кінця травня. Але в червні підприємство доведеться розформувати і припинити виплати через контроль міста російськими окупантами.

Нагадаємо, у Мелітополі загарбники взяли в полон виконувача обов’язків директора Мелітопольського багатопрофільного центру професійно-технічної освіти Олесю Дорохову.

Раніше повідомлялось що російські окупанти затримали дворічанську селищну голову Галину Турбабу і не відпускають протягом чотирьох днів.