Херсон і села поблизу Нової Каховки – під загрозою затоплення, – Генштаб ЗСУ

На Каховській ГЕС не працюють два гідроагрегати.

Російські окупанти не дають провести ремонт на Каховській гідроелектростанції. Під загрозою затоплення опинилися Херсон та ряд сіл біля Нової Каховки.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі "Україна" повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

За його словами, атака та захоплення Росією об'єктів ядерної інфраструктури, а саме Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій, а також Каховської гідроелектростанції, є прямим порушенням 56-ої статті Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року "Захист установок і споруд, що містять небезпечні сили".

Крім того, з порушенням положень вищевказаного протоколу, після захоплення цих об'єктів, на них або в безпосередній близькості до них були розгорнуті ворожі пункти управління окружного та адміністративного рівня.

Так, наразі на Каховській ГЕС розгорнуто один з пунктів управління Південного військового округу збройних сил РФ, а також 49-ої армії окупантів.

При цьому, як наголосив Громов, окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об'єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи.

"Зараз на захопленій окупантами Каховській гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працює два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. Це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки – набережна та міський парк, під загрозою перебувають навколишні села та окуповане місто Херсон", – розповів він.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву окупаційної "влади" Херсона щодо наміру "приєднатися до Росії". Він наголосив, що українська армія обов'язково звільнить місто.