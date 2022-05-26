Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
ГоловнаСуспільствоВійна

Херсон і села поблизу Нової Каховки – під загрозою затоплення, – Генштаб ЗСУ

На Каховській ГЕС не працюють два гідроагрегати.

Херсон і села поблизу Нової Каховки – під загрозою затоплення, – Генштаб ЗСУ
Каховська ГЕС
Фото: pravda.com.ua

Російські окупанти не дають провести ремонт на Каховській гідроелектростанції. Під загрозою затоплення опинилися Херсон та ряд сіл біля Нової Каховки.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі "Україна" повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

За його словами, атака та захоплення Росією об'єктів ядерної інфраструктури, а саме Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій, а також Каховської гідроелектростанції, є прямим порушенням 56-ої статті Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року "Захист установок і споруд, що містять небезпечні сили".

Крім того, з порушенням положень вищевказаного протоколу, після захоплення цих об'єктів, на них або в безпосередній близькості до них були розгорнуті ворожі пункти управління окружного та адміністративного рівня.

Так, наразі на Каховській ГЕС розгорнуто один з пунктів управління Південного військового округу збройних сил РФ, а також 49-ої армії окупантів.

При цьому, як наголосив Громов, окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об'єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи.

"Зараз на захопленій окупантами Каховській гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працює два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. Це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки – набережна та міський парк, під загрозою перебувають навколишні села та окуповане місто Херсон", – розповів він. 

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву окупаційної "влади" Херсона щодо наміру "приєднатися до Росії". Він наголосив, що українська армія обов'язково звільнить місто.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також