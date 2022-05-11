Українська армія звільнить Херсон, - Подоляк

"Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" - прохання про помилування після вироку суду".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву окупаційної "влади" Херсона щодо наміру "приєднатися до Росії". Він наголосив, що українська армія обов'язково звільнить місто.

"Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, хоч би які ігри слів вигадували окупанти", - написав Подоляк у своєму Twitter.

Раніше російські ЗМІ почали поширіювати заяву херсонського колаборанта Кирила Стремоусова, якого росіяни називають "заступником голови військово-цивільної адміністрації", про намір звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням "приєднати регіон до складу Росії".

Нагадаємо, 7 травня Служба безпеки України затримала помічника Стремоусова, колишнього директора "Херсонкомунтранссервісу" Павла Ткаченка. Його звинувачують у державній зраді.

Раніше СБУ заочно оголосила підозру так званому керівнику Херсонської міської адміністрації, "призначеному" окупантами. Мова йде про Олександра Кобця. Підозра оголошена також проголошеному окупантами "керівнику обласної адміністрації" Володимиру Сальду.

За попередніми підрахунками, з березня з тимчасово окупованого Херсона виїхали близько 45% мешканців. При цьому офіційних зелених коридорів окупанти робити не дозволяли,тому люди ризикували життям і виїжджали, організовуючись у колони. Спочатку маршрут пролягав через Олександрівку та Снігурівку, а коли їх закрили окупанти – через Давидів Брід у Кривий Ріг. Втім, вже більш як тиждень ця дорога закрита.