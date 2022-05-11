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Генштаб стриманий у публікації прогнозів, бо будь-яка інформація використовується ворогом для коригування дій, - Маляр

Боротьба, за словами заступниці міністра, йде складна.

Генштаб стриманий у публікації прогнозів, бо будь-яка інформація використовується ворогом для коригування дій, - Маляр
Фото: пресслужба Міністерства оборони України

Генеральний штаб стриманий у прогнозах і публікуванні будь-якої інформації через те, що ворог використовує її для коригування своїх дій. Про це в інтерв’ю LB.ua заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

“Коли нас постійно просять, вимагають: скажіть, чому там в певний регіон не надіслали певному підрозділу допомогу? Немає значення, яку відповідь ми дамо. Якщо скажемо, що не надіслали – це сигнал ворогу, а значить немає ніяких контактів, значить, все-таки все йде успішно. Якщо ми скажемо: ні, хвилиночку, допомога йде, для них це означає, що вони недопрацювали, десь є канал, по якому йде допомога”, - каже Маляр.

Те саме, за її словами, стосується і стратегії. Публікація будь-якого плану дій або намірів сприйматиметься ворогом як привід для того, щоб коригувати їхні дії. 

“Єдине, що тут можна абсолютно точно говорити, що це дуже складна боротьба, що наші Збройні сили іноді мали ситуацію зі співвідношенням сил 1:15 не на нашу користь – щоб було зрозуміло, якою ціною даються ті перемоги, які є, і те стримування, яке є”, - зазначила заступниця міністра оборони.

До того ж, каже Маляр, ситуація на окупованих територіях так швидко змінюється, що робити прогнози бодай на тиждень вперед є некомпетентним.

Нагадаємо, за словами Маляр, Росія останнім часом змінила тактику дій і приймає інколи продумані рішення, яких не було на початку вторгнення.

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