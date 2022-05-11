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Росіянка закликає окупанта вбивати українських дітей і розповідає, що сама б їх катувала, - перехоплена розмова

Жінка живе в прикордонному з Україною місті під Харковом, куди насильно евакуюють наших громадян.

Росіянка закликає окупанта вбивати українських дітей і розповідає, що сама б їх катувала, - перехоплена розмова
Російські солдати (архівне фото)
Фото: тг канал Белгород Новости

Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену телефонну розмову російського військового з дружиною. Вона живе у прикордонному з Україною місті під Харковом, куди насильно евакуюють наших громадян окупанти.

Жінка розповідає, що її обурило те, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування "Дня победы". Тому вона пропонує покарати їх катуваннями.

"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", - говорить дружина військового.

Навіть самого окупанта шокували ці слова. Він відповів ій лише: "Юля, ну це ж діти"...

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала розмову російського військового, у якій жінка бідкається, що парад до 9 травня "ганебний", а "перспектив із роботою немає, через санкції". У цьому вона звинувачує українців і закликає чоловіка-окупанта знищувати їх.

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