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ГУР опублікувало список пілотів РФ, які завдавали ракетно-бомбових ударів по Україні

Окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні.

ГУР опублікувало список пілотів РФ, які завдавали ракетно-бомбових ударів по Україні
Розвідка опублікувала список імен російських пілотів, які бомбили Україну.
Фото: gur.gov.ua

Воєнна розвідка України встановила особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродром “Хурба” Хабаровського краю.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки

Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі “Ліда” та “Барановичі”, а також аеродромів у РФ “Борісоглєбск” та “Маріновка”.

Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути, вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині.

Головне управління розвідки опублікувало список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку.

"За злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності", – нагадали в ГУР.

Нагадаємо, російській армії важко набрати достатню кількість контрактників, щоб замінити тих, кого вже знищили Збройні сили України.

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