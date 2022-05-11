ГУР опублікувало список пілотів РФ, які завдавали ракетно-бомбових ударів по Україні

Воєнна розвідка України встановила особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродром “Хурба” Хабаровського краю.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі “Ліда” та “Барановичі”, а також аеродромів у РФ “Борісоглєбск” та “Маріновка”.

Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути, вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині.

Головне управління розвідки опублікувало список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку.

"За злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності", – нагадали в ГУР.

Нагадаємо, російській армії важко набрати достатню кількість контрактників, щоб замінити тих, кого вже знищили Збройні сили України.