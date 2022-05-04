​В армії РФ зривається план "заміщення" бойових втрат: росіяни не хочуть помирати в Україні

Російській армії важко набрати достатню кількість контрактників, щоб замінити тих, кого вже знищили Збройні сили України.
Про це повідомляє в Telegram СБУ з посиланням на перехоплене листування контрактника зі співробітницею Головного управління Росгвардії у Краснодарському краї.
"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (при середньому наповненні 500 військових. – Прим.)", – пише жінка.
Окупант, який зараз воює на Херсонщині, скаржиться на значні втрати, яких зазнають війська РФ. "34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование", – пише окупант.
У відповідь жінка наводить такі дані: 150 дивізія втратила 60%, а 102 (намагалася взяти Київ) знищена повністю. І запитує: "И кем менять их, спрашивается?"
Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти втратили 300 військових. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 травня загальні бойові втрати противника склали 24500 осіб.