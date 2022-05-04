​В армії РФ зривається план "заміщення" бойових втрат: росіяни не хочуть помирати в Україні

У перехопленому СБУ листуванні окупант скаржиться на значні втрати, яких зазнає армія загарбників.

Російській армії важко набрати достатню кількість контрактників, щоб замінити тих, кого вже знищили Збройні сили України.

Про це повідомляє в Telegram СБУ з посиланням на перехоплене листування контрактника зі співробітницею Головного управління Росгвардії у Краснодарському краї.

"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (при середньому наповненні 500 військових. – Прим.)", – пише жінка.

Окупант, який зараз воює на Херсонщині, скаржиться на значні втрати, яких зазнають війська РФ. "34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование", – пише окупант.

У відповідь жінка наводить такі дані: 150 дивізія втратила 60%, а 102 (намагалася взяти Київ) знищена повністю. І запитує: "И кем менять их, спрашивается?"

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти втратили 300 військових. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 травня загальні бойові втрати противника склали 24500 осіб.