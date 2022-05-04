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​В Україні почали роботу над створенням нової програми розвитку ОПК, - Укроборонпром

"Програма... ґрунтується на переозброєнні ЗСУ новітнім іноземним озброєнням", - розповів гендиректор концерну Юрій Гусєв.

​В Україні почали роботу над створенням нової програми розвитку ОПК, - Укроборонпром
Фото: cfts.org.ua

Укроборонпром почав роботу над програмою розвитку ОПК, яка передбачає переоснащення ЗСУ новітнім іноземним озброєнням.

Про це повідомили в пресслужбі державного концерну.

"Концерн спільно з іноземними виробниками ОВТ (озброєння і військова техніка. - Ред.) уже опрацьовує створення центрів обслуговування та ремонту основної номенклатури техніки, яка постачатиметься до України, а в подальшому – організації ліцензійного виробництва нових зразків озброєння та техніки для Збройних сил України", - зазначили в Укроборонпромі.

За словами гендиректора концерну Юрія Гусєва, програма розвитку ОПК "ґрунтується на переозброєнні ЗСУ новітнім іноземним озброєнням". 

"Таким чином, оборонно-промисловий комплекс має стати ядром розвиту економіки України", - додав Гусєв.

Над програмою працюють державний концерн, органи державної влади, а також Генштаб ЗСУ, нардепи і Національна академія наук.

Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і керівник Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі обговорили перехід ЗСУ від радянського озброєння і техніки на натовські зразки.

США розпочали додаткове навчання українських воїнів на військових об’єктах США в Німеччині.

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