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Комунальники закликають киян зминати чи спресовувати паперове, пластикове та інше паковання

Перевізники сміття працюють у штатному режимі, незважаючи на зменшення кількості працівників через впровадження воєнного стану. 

Комунальники закликають киян зминати чи спресовувати паперове, пластикове та інше паковання
Пресслужба КМДА

Працівники комунальних служб Києва очищають контейнери спеціальними хімічними розчинами від залишків органіки, а також від написів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА

Комунальники просять мешканців міста не залишати написи та малюнки на баках для збору відходів – контейнери, особливо в історичній частині, мають бути максимально непомітними.

У столиці розміщено близько 14 тисяч контейнерів для змішаних відходів, 180 контейнерів підземного типу, а також близько 4 тисяч баків для роздільного збору. Щодня в Києві курсує до 115 сміттєвозів.

Працівники комунальних служб закликають киян зминати чи спресовувати паперове, пластикове та інше паковання і бляшанки. Це спростить роботу перевізникам сміття, які в умовах воєнного стану продовжують працювати у штатному режимі, попри зменшення кількості працівників.

Нагадаємо, в КМДА повідомляли про те, що на околицях Києва, де велися бойові дії, зберігається мінна небезпека.

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