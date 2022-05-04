Комунальники закликають киян зминати чи спресовувати паперове, пластикове та інше паковання

Перевізники сміття працюють у штатному режимі, незважаючи на зменшення кількості працівників через впровадження воєнного стану.

Працівники комунальних служб Києва очищають контейнери спеціальними хімічними розчинами від залишків органіки, а також від написів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Комунальники просять мешканців міста не залишати написи та малюнки на баках для збору відходів – контейнери, особливо в історичній частині, мають бути максимально непомітними.

У столиці розміщено близько 14 тисяч контейнерів для змішаних відходів, 180 контейнерів підземного типу, а також близько 4 тисяч баків для роздільного збору. Щодня в Києві курсує до 115 сміттєвозів.

Працівники комунальних служб закликають киян зминати чи спресовувати паперове, пластикове та інше паковання і бляшанки. Це спростить роботу перевізникам сміття, які в умовах воєнного стану продовжують працювати у штатному режимі, попри зменшення кількості працівників.

Нагадаємо, в КМДА повідомляли про те, що на околицях Києва, де велися бойові дії, зберігається мінна небезпека.