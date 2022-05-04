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12 правопорушників затримали за добу на західному кордоні України, – ДПСУ

10 чоловіків спробували порушити правила перетину держкордону, ще двоє намагались ухилитися від призову.

12 правопорушників затримали за добу на західному кордоні України, – ДПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

За минулу добу 12 осіб намагалися незаконно перетнути український західний кордон.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні ДПСУ.

"10 чоловіків спробували порушити правила перетину держкордону безпосередньо в пунктах пропуску. Ще двоє намагались ухилитися від призову та вирішили подолати межу поза визначеними місцями перетину. Під час перевірки чоловіки надали посадовим особам документи з ознаками підробки. Своїми діями вони порушили вимоги заходів правового режиму воєнного стану", – розповіли прикордонники.

Затриманих передали поліції. У ДПС нагадали – перетин чи спроба перетину державного кордону без відповідних документів, з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, або ж без дозволу відповідних органів влади передбачають накладення штрафу. Його розмір – від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів або адмінарешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, днями прикордонники затримали чоловіка, який організував схему незаконного переправлення призовників.

На Одещині чоловік записався в територіальну оборону, щоб незаконно переправляти через кордон військовозобов’язаних.

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