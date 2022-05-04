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До 15 травня у Миколаївській області спробують "хоча б якось" відновити водопостачання

Також область працює над питанням евакуації з ліній розмежування, зокрема тварин.

До 15 травня у Миколаївській області спробують "хоча б якось" відновити водопостачання
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім
Фото: скрин відео

До 15 травня у Миколаївській області спробують відновити водопостачання.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Гроші на воду, чим ми два тижні займалися, отримали. Треба встигнути до 15 травня, аби вона з’являлася хоча б у якомусь вигляді”, – сказав він у відеозверненні.

Також область працює над питанням евакуації з ліній розмежування. Зокрема тварин, яких залишили господарі.

“Будемо щось думати, аби не було екологічної катастрофи”, – додав Кім.

Крім того, Кім розповів, що унаслідок зміни маршрутизації у Херсоні з’явився Інтернет. “Сподіваюся так далі і буде”, – зазначив голова ОВА.

Також до програми компенсацій для внутрішньо переміщених осіб додали населені пункти.

Нагадаємо, 28 квітня РФ обстріляла Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч". Цієї ночі був обстріляний один із районів Миколаєва. Жертв та постраждалих немає. Житлові будинки значних руйнувань не зазнали.

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