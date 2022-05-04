На території Київщини продовжують знаходити масові поховання мирних мешканців

2 травня в Калинівці виявили тіла двох закатованих людей.

Станом на 4 травня на території Київської області оглянули 1235 тіл убитих російськими військовими мирних мешканців. 282 лишаються не встановленими.

Тільки за вчора до моргів направили ще 20 тіл цивільних жителів Київщини, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram.

"На території Київської області продовжують знаходити масові поховання мирних жителів, вбитих російськими окупантами", – написав він.

29 квітня біля села Мироцьке Бучанського району в лісі знайдено поховання трьох чоловіків з ознаками катувань. Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. Поліція Київщини вже провела огляд тіл загиблих, нині вони скеровані на судово-медичну експертизу.

2 травня у селі Калинівка Макарівської ОТГ Бучанського району виявили поховання двох людей зі слідами катувань. Розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Братські могили з убитими мирними українцями ворог влаштовує і в Маріуполії та його околицях. Біля Маріуполя знайшли третє масове поховання. Російські військові також спалюють тіла загиблих українців у мобільних крематоріях, щоб приховати свої злочини.