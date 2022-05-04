Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
У Росії залишилася доба до дефолту
У Росії залишилася доба до дефолту
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
У Львові пролунали потужні вибухи (оновлено)
У Львові пролунали потужні вибухи (оновлено)
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
ГоловнаСуспільствоВійна

На території Київщини продовжують знаходити масові поховання мирних мешканців

2 травня в Калинівці виявили тіла двох закатованих людей. 

Станом на 4 травня на території Київської області оглянули 1235 тіл убитих російськими військовими мирних мешканців. 282 лишаються не встановленими.

Тільки за вчора до моргів направили ще 20 тіл цивільних жителів Київщини, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram.

"На території Київської області продовжують знаходити масові поховання мирних жителів, вбитих російськими окупантами", – написав він.

29 квітня біля села Мироцьке Бучанського району в лісі знайдено поховання трьох чоловіків з ознаками катувань. Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. Поліція Київщини вже провела огляд тіл загиблих, нині вони скеровані на судово-медичну експертизу.

2 травня у селі Калинівка Макарівської ОТГ Бучанського району виявили поховання двох людей зі слідами катувань. Розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Братські могили з убитими мирними українцями ворог влаштовує і в Маріуполії та його околицях. Біля Маріуполя знайшли третє масове поховання. Російські військові також спалюють тіла загиблих українців у мобільних крематоріях, щоб приховати свої злочини. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також