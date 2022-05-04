Киян закликають взяти з притулку тваринок, які втратили дім і господарів під час війни

Зараз там перебувають 25 собак і 5 кішок з Бородянки, Бучі, Гостомеля та інших населених пунктів.

Киян закликали взяти додому тварин із тимчасового притулку "Виставкоий центр", який працює на території Національного комплексу "Експоцентр Україна".

Частина з них втратила дім і господарів через війну, повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook. На сьогодні в притулку перебувають 25 собак і пʼять кішок, яких приевзли з Бучі, Ірпеня, Бородянки, Гостомеля та інших населених пунктів Кивїщини.

Фото: Микола Поворозник у Facebook

"Для вас це може бути непростий крок, і зрозуміло, що питання комфорту і небажання доглядати за твариною можуть часто відганяти думки про те, щоб взяти додому тварину. Та подумайте про те, якою щасливою ви зробите тварину з притулку, яка, як показує практика, вже й так настраждалася. Повірте, вона стане вам відданим і вірним другом і цінуватиме вашу доброту і тепло. Знайшовши дім, вони будуть вдячні вам. Не сумнівайтеся, приходьте в притулок з добром за щастям!" – закликав Поворозник.

Фото: Микола Поворозник у Facebook

Фото: Микола Поворозник у Facebook

Потрапити до притулку можна за попереднім записом (093-540-12-18) з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, минулого тижня з 7 поверху напівзруйнованого будинку в селищі Бородянка, що біля Києва, врятували кота. Тварина упродовж тривалого часу залишалася в пастці без їжі та води.