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У Європарламенті стартують дебати про війну в Україні

Засідання починається о 10:00.

У Європарламенті стартують дебати про війну в Україні
Фото: Верховна Рада

Сьогодні у Європейському парламенті відбудеться пленарне засідання, на якому буде розглядатися ситуація в Україні.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Дебати триватимуть з 10:00 до 12:30 (за київським часом).

Подивитися засідання українською мовою (необхідно обрати мову трансляції) можна за посиланням multimedia.europarl.europa.eu.

Нагадаємо, Європейський парламент просить Раду Європейського Союзу запровадити додаткові санкції щодо Росії за її війну проти України

Президентка Європарламенту Роберта Мецола зі свого боку закликала до негайного загальноєвропейського ембарго на постачання російський енергоносіїв.

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