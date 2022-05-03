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Українці ефективно використовують західні зразки зброї - генерал Міллі

Найбільш результативно застосовується протитанкова зброя

Українці ефективно використовують західні зразки зброї - генерал Міллі
Фото: EPA/UPG

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що українські війська ефективно використовують західні зразки озброєння, які передали передали США та країни-партнери. Про це він заявив під час слухань у Сенаті США, передає Укрінформу.

«Ми бачимо повсюдне застосування високоточних боєприпасів, ми бачимо використання дронів – безпілотних літальних апаратів, ми бачимо дуже ефективне використання систем протиповітряної оборони», - сказав генерал.

За його словами, найбільш результативно застосовується протитанкова зброя.

«Звісно, це системи Javelin – те, що йде від нас. Але багато надають й інші країни, у тому числі системи NLAW, гранатомети Gustaf, РПГ, широкий спектр протитанкової зброї», - зауважив Міллі.

Він зазначив, що «поєднання цих компонентів привело до того, що росіяни не досягли тих успіхів, які вони планували».

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