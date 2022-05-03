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У квітні інфляція прискорилася, але залишається контрольованою, - голова НБУ

За результатами місяця становила 15,9%. Наприкінці року вона може перевищити 20%.

У квітні інфляція прискорилася, але залишається контрольованою, - голова НБУ
Фото: Національний банк України

За даними НБУ на основі web-scraping (метод збору цін з онлайн-супермаркетів), у квітні 2022 року річна інфляція в Україні прискорилася до 15,9%, а до кінця року може перевищити 20%.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Нацбанку в Фейсбук з посиланням на голову НБУ Кирила Шевченка

"За оцінками НБУ, на основі web-scraping (метод збору цін з онлайн-супермаркетів) у квітні інфляція становила 15,9%. Наприкінці року вона може перевищити 20%. Це значний рівень зростання цін, але контрольований. І такі показники є неспівставними з 2015 роком, коли в окремі місяці інфляція сягала 60%, - сказано у повідомлені.

Він додав, що Нацбанк на цьому тлі продовжить низку обмежень, запроваджених з початку війни, зокрема в частині фіксації курсу національної валюти.

«Допоки ринкові механізми матимуть обмежений вплив на ринок, ми будемо утримувати зростання цін за допомогою фіксації курсу та збереження частини обмежень. Щойно запрацюють канали монетарної трансмісії та знизиться невизначеність, ми повернемося до режиму інфляційного таргетування, який свого часу допоміг здолати ту саму інфляцію у 60%», – наголосив Кирило Шевченко.

При цьому Голова Нацбанку нагадав, що загалом у світовій історії не було випадків, коли країна входила у воєнний стан, маючи настільки високорозвинену фінансову систему та монетарну політику.

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